نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "بمزاجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد رمضان في الساعات القليلة الماضية عن أغنية جديدة له تحمل إسم "بمزاجي" وروج لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

محمد رمضان



منشور محمد رمضان عبر إنستجرام

قام محمد رمضان بنشر مقطع من الأغنية وهو يقوم بغنائها وعلق من خلال خاصية "الكابشن":

"عبده قلبه وجعه.. بعد قليل بمزاجي على كافة المنصات".

https://www.instagram.com/reel/C9CmQaqIchF/?igsh=NjM1ZTdheWNkYzR5

أحدث أعمال الفنان محمد رمضان في السينما

في سياق آخر ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه الجديد وهو فيلم بعنوان "أسد"

وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأعمال التاريخية حيث يظهر محمد رمضان في ثوب جديد وهو يجسد شخصية علي بن محمد الفارسي وهى شخصية تاريخية تعود أصولها إلى فترة ثورة العبيد في فترة حكم المماليك

وتدور أحداث الفيلم في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال فيلم أسد للفنان محمد رمضان

يشارك في بطولة فيلم أسد إلى جانب الفنان محمد رمضان كوكبة مميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، رزان جمال، وآخرين من النجوم المميزين

والعمل من تأليف كلًا من الثنائي خالد دياب وشيرين دياب

وإخراج محمد دياب.

أحدث كليبات الفنان محمد رمضان

أما عن آخر كليبات الفنان محمد رمضان هو فيديو كليب بعنوان "مفيش كده" والذي تم طرحه عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب في منتصف شهر يونيو الماضي، وقد لاقت أغنية مفيش كده رواجًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

كلمات أغنية مفيش كده

وتقول كلمات الأغنية:

نازل بليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

مفيش كدة مفيش كدة مفيش كدة

بيبي شوفي كل دولا محتاجين قبول

عاوزين الاشارة مني يبقوا بالطابور

انتي تبقي حاجة تانية الدنيا تحلي بيكي

وانا لما اختارت حب اختارت خارج الطابور.