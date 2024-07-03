عاجل - أول سيدة تتولى حقيبة "التنمية المحلية".. من هي منال عوض ميخائيل؟

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أحمد جودة - القاهرة - أول سيدة تتولى حقيبة "التنمية المحلية".. من هي منال عوض ميخائيل؟.. يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، وتشمل نحو 20 حقيبة وزارية طالها التغيير الوزاري، ومنها "التنمية المحلية"، حيث أكدت المصادر اختيار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لتولي حقيبة التنمية المحلية، لتعد أول سيدة تتولى هذا المنصب.

أول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط

وتعد عوض أول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط عام 2018، وثاني سيدة تتولى منصب المحافظ تاريخ مصر، وكانت قبلها تشغل منصب نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2015، حيث تولت تطوير المناطق العشوائية بالجيزة.

حصلت عوض على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية 2007م، وتسلّمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017 ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم الذي أقيم بأيرلندا.

من هي منال عوض وزير التنمية المحلية الجديد؟

وتخرّجت الدكتورة منال عوض في جامعة بنها عام 1988، وحصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم الماجستير عام 1995 ونالت درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999، وكانت عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية البيطرية، وشغلت عام 2013م منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات في وزارة الزراعة، وجرى تعيينها 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية

⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط

⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط

⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ

⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية

⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية

⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية

⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء

⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح

⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد

⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر

⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء

⁠محب حبشي خليل: بورسعيد

⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية

⁠طارق حامد الشاذلي: السويس

⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية

⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية

تشجيع نمو القطاع الخاص.

بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

"دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

التشكيل الوزاري.. وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

‎أسماء وزراء حكومة مدبولي كاملة.. وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل شريف فتحي وزير السياحة أحمد هنو وزير الثقافة

الحكومة الجديدة 2024

وزراء حكومة "مدبولي".. وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة، مؤكدة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.