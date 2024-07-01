فصائل فلسطينية: قنصنا جنديا إسرائيليا داخل أحد المنازل في حي الشجاعية

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال في غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، منذ قليل، أنها قنصت جنديًا إسرائيليًا داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، اليوم الإثنين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، قصفت الفصائل الفلسطينية غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة، كما وجهت قصفًا مستوطنات كيسوفيم ونيريم وصوفا وحوليت. وبدعم أمريكي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة، ما رفع حصيلة الضحايا من المدنيين من سكان القطاع إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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