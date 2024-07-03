شاهد.. ديانا حداد تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بـ ”الناس الحلوة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 12:31 مساءً - تصدرت الفنانة ديانا حداد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها أحدث أغانيها تحمل اسم "الناس الحلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا قررت طرح الأغنية التي كتبها محمود فاروق ولحنها مدين هذه الفترة لكى تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على الأغنية وتصدرها التريند وقالت:" منذ طرحها وانا أتلقى إشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وفرحت لاستخدامهم الأغنية كوميكس على فيديوهات السوشيال ميديا.