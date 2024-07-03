«كان لي الشرف بالعمل معكم».. رضا حجازي يودع ديوان وزارة التربية والتعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 12:32 مساءً - جمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، المنتهية ولايته، متعلقاته الشخصية بمقر مكتبة في ديوان عام الوزارة، ورحل عنه، مودعا العاملين والموظفين بالديوان العام، والمديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، عقب إعلان تولي الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد، مسئولية الملف.

وفي منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كتب الدكتور رضا حجازي، قائلا: «أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة، لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني».

وأضاف: «أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح و تطوير النظام التعليمي في مصر..وأتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل حان الوقت لخدمة الوطن من موقع أخر و العودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة».

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزراء الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بعد قليل.

وتم الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية فى حكومة الدكتور مدبولى.