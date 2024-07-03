نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات يوفر تجربة سفر استثنائية لمعمرة جزائرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

تحرص طيران الإمارات على تقديم تجربة استثنائية لكبار السن وكبار الشخصيات، حيث قامت بنقل السيدة رشيدة صماتي، المعمّرة الجزائرية البالغة من العمر 101 عامًا، في رحلة مميزة من دبي إلى الجزائر العاصمة.

وصلت السيدة صماتي إلى مطار دبي الدولي برفقة حفيدها ومرافقتها، حيث استقبلها فريق مخصص من طيران الإمارات لتسهيل عملية سفرها.

تم نقل السيدة صماتي عبر المسار السريع للدرجة الأولى إلى صالة طيران الإمارات الفاخرة، ومن ثمّ إلى مقصورة الدرجة الأولى على متن طائرة طيران الإمارات المتطورة.

سافرت السيدة صماتي على متن رحلة طيران الإمارات المجدولة من دبي إلى الجزائر العاصمة، بعد زيارتها لعائلتها في دبي للمرة الثالثة.

أعربت السيدة صماتي عن امتنانها الشديد لفريق طيران الإمارات على اهتمامهم وكرم ضيافتهم، مُؤكدةً على أنهم “قدموا لها تجربة سفر لا مثيل لها”. وقالت: “لقد قضيت وقتاً رائعاً خلال رحلتي على متن طيران الإمارات، وكان طاقم الطائرة لطفاء للغاية، وقدموا لي كل ما احتجته