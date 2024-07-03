الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

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جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين
وفي حادث منفصل، تعرض فلسطينيان للاعتداء من قبل قوات الاحتلال في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.
وتعاني مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة من اقتحامات ومداهمات يومية من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين.
تترافق هذه العمليات مع مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين.
وازدادت وتيرة هذه الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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