الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا مساء أمس وصباح اليوم بالضفة الغربية.





وفي حادث منفصل، تعرض فلسطينيان للاعتداء من قبل قوات الاحتلال في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.

وتعاني مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة من اقتحامات ومداهمات يومية من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين.

تترافق هذه العمليات مع مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين.

وازدادت وتيرة هذه الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.