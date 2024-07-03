قرار من آبل بشأن روبوتات الدردشة في «iOS 18» و«macOS Sequoia»

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة آبل الشهر الماضي عن شراكتها مع OpenAI لتقديم خيار للمستخدمين للحصول على مزيد من قوة الذكاء الاصطناعي مع iOS 18 وmacOS Sequoia.





ووفقًا للشركة، فإن Apple Intelligence الداخلية ستجلب مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين، ولكن للحصول على المزيد من الأفكار من الذكاء الاصطناعي، ستسمح آبل للمستخدمين بالاستفادة من ذكاء ChatGPT.

ومع ذلك، لن تقتصر Apple على ChatGPT وأكدت أنها ستجلب قريبًا المزيد من الخيارات لروبوتات الدردشة الأخرى، بما في ذلك Gemini AI من جوجل.

أكد كريج فيديريجي، رئيس هندسة البرمجيات في شركة آبل، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن الشركة تعتزم تقديم الدعم لمزيد من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع نظامي التشغيل "iOS 18" و"MacOS Sequoia".

وفي أحدث نشرة إخبارية له، كشف مارك جورمان من بلومبرج أن آبل كانت تتفاوض بنشاط مع جوجل وأنثروبيك لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما في منصات آبل.

ووفقًا لجورمان، من المتوقع أن تمضي آبل قدمًا في شراكتها مع جوجل هذا الخريف، بالتزامن مع الإصدار العام لـ "Apple Intelligence".

ومن المتوقع أن يعمل دمج Gemini AI من جوجل على تعزيز قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل، مما يوفر للمستخدمين مجموعة أوسع من الوظائف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وانتشرت تقارير سابقة تفيد بأن شركة آبل تجري محادثات مع ميتا لتقديم روبوت المحادثة "Llama" التابع لها كخيار إلى جانب OpenAI.

ومع ذلك، يشير جورمان إلى أن هذه الصفقة لم تكن لتتم، حيث كان لدى الشركتين محادثة قصيرة حول الشراكة، لكن Apple ليس لديها الآن خطط لدمج خدمات Meta في منصاتها.

في غضون ذلك، من المقرر أن يتم إطلاق Apple Intelligence في وقت لاحق من هذا العام كجزء من تحديثات iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

ستتوفر الميزة في البداية باللغة الإنجليزية الأمريكية، وستدعم iPhone 15 Pro وiPad وMac المجهزة بشريحة M1 أو أحدث.

وتخطط Apple لتوسيع نطاق توفر هذه الميزات إلى المزيد من اللغات بمرور الوقت، مما يضمن نطاقًا أوسع لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تستفيد Apple Intelligence من نماذج اللغة الخاصة بشركة Apple على الجهاز وعلى الإنترنت لأداء مهام مثل الإجابة على الأسئلة وتلخيص النصوص وإنشاء الصور.

وتوضح آبل أنه للتعامل مع طلبات الذكاء الاصطناعي من أجهزتها، قامت ببناء خادم Private Cloud Compute (PCC).

يعالج هذا الخادم البيانات ثم يحذف جميع المعلومات بعد اكتمال المهمة، مما يضمن عدم حفظ أي بيانات لدى Apple.

بالإضافة إلى ذلك، ستضمن Apple تشفير بيانات المستخدم من الجهاز إلى عقدة PCC المعتمدة، مما يعطي الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه.

في حين أن Apple Intelligence ستكون قادرة على التعامل مع معظم المهام، إلا أنه بالنسبة للاستعلامات التي تتجاوز قدراتها، فإنها ستطالب المستخدمين بالإذن للوصول إلى ChatGPT أو برامج الدردشة الأخرى عند توفرها، مما يوفر المزيد من الخيارات ويعزز تجربة المستخدم.