تفاصيل فوز طبيب مصري بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة دولية أمريكية

جدة - نرمين السيد - روى الطبيب أحمد يسري، الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية، تفاصيل هذا الفوزه، قائلا: "أرجع هذا الفوز بعد حمد الله وفضله والثناء عليه، لدعاء الوالدين ومجهود المشايخ والأساتذة الذين علموني".





وتابع "يسري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، أن المسابقة التي فزت فيها بالمركز الأول تعد النسخة الثالثة من مسابقة التبيان الدولية الأمريكية التي تعد مسابقة بأكثر من فرع من أبرزها فرع حفظ القرآن كاملا بالقراءات. وأكد أن حفظ القرآن الكريم ومصاحبته أثر في بناء شخصيته، موصيا بالتدبر في آياته ومعانيه الذي يكسب المرء أخلاقا طيبة، قائلا: "حفظ القرآن شيء جميل لكن الأجمل والهدف هو فهم القرآن فهم صحيح يتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف".

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