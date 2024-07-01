انجازات وزارة النقل خلال 10 سنوات 2014 – 2024 ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 01:32 مساءً - منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات

تحقق التقدم والتنمية بالبلاد ، وقد كان لمشروعات البنية التحتية - وعلي رأسها مشروعات النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات .

كما تولى القيادة السياسية والحكومة المصرية إهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الأقتصادية والأجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل

وشبكات ( طرق وكبارى – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهرى ) .

إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خـــلال :

1- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى

2- المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى

3- المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية

4- المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى

5- المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين

6- ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار

ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى :

1- توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل .

2- التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة .

3- إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية .

4- تطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر

للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .

5- رفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .

6- تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل .

7- إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص - EPC+F PPP-)

8- تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة

9- التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري ) ، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

مجال المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية :

 يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات

بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة

نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

 قامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية

علي مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان –

بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية – المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ) .

وفي هذا الإطار تم الآتي :

1- تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية .

2- تم اسناد انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة MSC العالمية .

3- تم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري علي مساحة 21 فدان .

4- تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ليبي ( مجموعة الحفناوي –

شركة الساعد للأعمال الهندسية ) لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم بتاريخ 7/ 11 /2023 ضمن فاعليات مؤتمر TransMEA2023

لتقديم العرض الفني والمالى الكامل لتشغيل الميناء خلال شهرين

5- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبريس لإنشاء وادارة وتشغيل

الميناء الجاف في برج العرب.

6- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سامكريت كمستثمر ومطور عقارى لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في كوم ابو راضي و تم نهو أعمال الجسات والدراسات وتم نزول الشركة لموقع العمل.

7- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هازكوم بشان انشاء وادارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية في رفح .

 وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً :

1- تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق .

2- جاري تطوير ميناء طابا البري بتكلفة 129,8 مليون جنيه .