مدير مجمع الشفاء الطبي: الاحتلال لم يوجه إلي أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات

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جدة - نرمين السيد - مجمع الشفاء الطبي
وقال، في تصريحات صحفية من أمام مجمع الشفاء الطبي، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أفرجت عني وعن نحو 50 أسيرا آخر صباح اليوم، مضيفا: "تركنا الآلاف من الأسرى يعيش الأمرين يذوق من العذاب النفسي والجسدي ما لم يذقه أى أسير فلسطيني منذ النكبة بعام 1948، كل أنواع العذاب يتعرض له أسرانا خلف القضبان".
وأضاف مدير مجمع الشفاء، أن الاحتلال تعامل مع الأسرى كأنهم جمادات والأطباء كانوا يضربوننا، فالأسرى يتعرضون لصنوف التعذيب، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يوجه إلي أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات.
وتابع، أننا تعرضنا لتعذيب شديد والاحتلال يقتحم زنانين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي، كما استغرب من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجي من المعتقل وخرجت بطريقة رسمية.
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