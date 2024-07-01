احتفالات متنوعة لقصور الثقافة بالإسكندرية في ذكرى ثورة 30 يونيو

القاهرة - محمد ابراهيم - بحضور كامل العدد شهد قصر ثقافة الشاطبي حفلًا فنيًا نتاج ورشة الفنون الشعبية الاستعراضية تدريب الفنانة سمر القصاص، تضمن مجموعة من التابلوهات منها "رايات النصر، فرحة وطني، إسكندرية المحروسة، والعيد اليوم"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل فني بثقافة الاسكندرية

جاء الحفل ضمن فعاليات مكثفة قدمها فرع ثقافة الإسكندرية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة.

فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حفلا فنيا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، أحياه فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، بمركز الحرية للإبداع قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية منها "تعيشي يا بلدي، ياللي عاش حبك، مصر التي في خاطري، مصريتنا وطنيتنا، بحبك وحشتيني، طوبة فوق طوبة، مصر يا أم الدنيا، مصر هي أمي، إن كان ع القلب، صورة، لأنك عظيمة"، واختتمت بأوبريت "الأرض الطيبة" بحضور الأديبة منى عمر عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، واللواء محمد حاتم ولفيف من مبدعي ومثقفي الثغر.





حفل بثقافة الانفوشي

كما نظم فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان حفلًا بقصر ثقافة الأنفوشي، قدمت خلاله فرقة الإيقاعات الشرقية مجموعة من الأغنيات الوطنية والطربية، بجانب فقرة عزف منفرد، بقيادة المايسترو عزت بسيوني، بحضور جماهيري غفير.

