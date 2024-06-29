عاجل.. السيسي: مؤتمر الاستثمار خطوة مثمرة لعلاقات التعاون بين مصر وأوروبا

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جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، أنهم يأملون أن يكون المؤتمر خطوة جديدة ومثمرة لعلاقات التعاون التي تربط بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن العلاقات بين مصر وأوروبا تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
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