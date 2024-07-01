الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء الضفة الغربية إلى 556 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 556 شهيدًا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ أعرب المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة". كذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 9450 معتقلا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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