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الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا بالجمعة الأولى للعام المالي الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا بالجمعة الأولى للعام المالي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، تستقبل وزارة الأوقاف العام المالي الجديد 2024- 2025 بافتتاح (16) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024م؛ ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 5/ 7 / 2024م عدد ( 12097) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(710) مليون جنيه، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق -  مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون
5.  مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6.  مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية
7.  مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8.  مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
9.  مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا
10.  مسجد الأحمدي –  قرية دهمرو –  مركز مغاغة
11.  مسجد الرحمن – عزبة  الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
12.  مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر
13.  مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس
14.  مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
15.  مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد
16.  مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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