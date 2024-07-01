العالم اليوم - غزة.. ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 37900 منذ بدء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 02:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ نحو 9 أشهر، ارتفعت إلى 37900 على الأقل.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان الاثنين، إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات "23 شهيدًا و91 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الاثنين، اليوم 269 للحرب على القطاع.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين "بلغ 87060 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت إلى أن عددا من الضحايا، يقدر بالآلاف وغالبيتهم من النساء والأطفال، لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وأم طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين ارتفع، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 153 صحفياً وصحفية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل ما لا يقل عن 556 فلسطينيا على الأقل في الضفة بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.