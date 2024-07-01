نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تستقبل العام الهجري الجديد بأكثر من 500 ندوة علمية وختمة قرآنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفي، تستقبل الوزارة العام الهجري الجديد 1446هــ بأكثر من 500 ندوة علمية غدًا الثلاثاء 2 يوليو 2024م.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، تعقد ختمة قرآنية كاملة مرتلة يوم الأحد القادم 7 يوليو 2024م بالمقارئ النموذجية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم ختمة مرتلة كاملة بالتوازي عقب صلاة الظهر، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء وشباب الأئمة المتميزين عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.