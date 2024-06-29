ترامب: استمرار بايدن في الرئاسة الأمريكية سيجرنا إلى حرب جديدة

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

قال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، إن استمرار بايدن في الرئاسة الأمريكية سيجرنا إلى حرب جديدة.





وأضاف أن الولايات المتحدة تنحدر للهاوية بعد التوترات بين واشنطن وبكين، وبايدن هو من تسبب في التضخم وفتح الجبهات وشوه سمعة الولايات المتحدة على المستوى الدولي. وتابع أن الولايات المتحدة خسرت المليارات بسبب حرب أوكرانيا ولا يمكن أن نتحمل الإنفاق الكبير على الناتو.

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