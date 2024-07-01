نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري لهذه النسخة 2023-2024.

ويضع لكم موقع دوت الخليج الرياضي، في التقرير التالي، كافة المعلومات المتعلقة بمباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 والتي يهتم بها الجمهور في كل مكان.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الجولة 28 مساء السبت 29 يونيو 2024 الساعة السابعة مساءً

فاركو ضد الزمالك الجولة 29 مساء الأربعاء 3 يوليو 2024 الساعة السابعة مساءً

الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 30 مساء الأحد 7 يوليو 2024 الساعة السابعة مساءً.

الزمالك ضد بلدية المحلة مؤجلة من الجولة 17 مساء الإثنين 15 يوليو 2024 الساعة السابعة مساءً

الداخلية ضد الزمالك في الجولة 31 مساء الأحد 21 يوليو 2024 الساعة السابعة مساءً

الزمالك ضد بيراميدز في مؤجلة من الجولة 18 مساء الجمعة 26 يوليو 2024 الساعة السابعة مساءً

المقاولون العرب ضد الزمالك في مؤجلة من الجولة 19 مساء الإثنين 29 يوليو 2024 الساعة السابعة مساءً

الزمالك ضد الجونة في الجولة 32 مساء الجمعة 2 أغسطس 2024 الساعة السابعة مساءً

الزمالك ضد إنبي في مؤجلة من الجولة 22 مساء الإثنين 5 أغسطس 2024 الساعة السابعة مساءً

زد ضد الزمالك في مؤجلة من الجولة 23 مساء الخميس 8 أغسطس 2024 الساعة السابعة مساءً

الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة 33 مساء الأربعاء 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة الرابعة عصرا

بلدية المحلة ضد الزمالك في الجولة 34 مساء السبت 17 أغسطس 2024

يذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة.