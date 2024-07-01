فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، بأن نتنياهو يعلم أنه إذا انتهت الحرب فلن أكون في الحكومة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلي، قالت إن نتنياهو يجري مباحثات مع قيادة الجيش حول انتهاء عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب.

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