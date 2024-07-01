نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم المصرية في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 لهذه النسخة.

وفي سياق ذلك، فنقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، جميع المعلومات التي تدور وتتعلق بمواعيد مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 والتي يهتم بها الجمهور.

مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ29 مساء الأربعاء 3 يوليو عند الساعة السادسة مساءً

الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة 30 مساء الأحد 7-7 عند الساعة السادسة مساءً.

الإسماعيلي ضد الجونة في الجولة الواحدة والثلاثين 22 يوليو عند الساعة الثالثة عصرًا.

الإسماعيلي ضد بلدية المحلة في الجولة 32 مساء 30 يوليو عند الساعة السادسة مساءً

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب في الجولة الثالثة والثلاثين مساء الثلاثاء 13 أغسطس عند تمام الساعة السادسة مساءً

الإسماعيلي ضد سموحة في الجولة الرابعة والثلاثين مساء الخميس والموافق 15 أغسطس عند تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.