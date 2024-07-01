نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوليو الحالي..بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدء صناع وفريق عمل مسلسل "كامل العدد" تصوير الجزء الثالث منه خلال شهر يوليو الحالي ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول والثاني نجاحات كثيرة واستطاع وقتها أن يتصدر التريند ويصبح رقم 1 في المشاهدات عبر المنصات الرقمية.

وسيطرح الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 ويشارك في المسلسل نفس فريق عمل الأجزاء السابقة.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 1+

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سبًبا عائقًا أمام العلاقة بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي ظروفهما والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء، وعرض في موسم رمضان 2023 وحقق العمل نجاحا كبيرًا ولكنهما يقرران الزواج

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.

دينا الشربيني تكشف عن وجود جزء ثالث من مسلسل "كامل

العدد"

والجدير بالذكر أنه قد أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن وجود جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد" وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث أعلنت قائلة: "المفروض في جزء جديد المفروض كاتبات المسلسل هيقعدوا ويشوفوا ازاي يتعمل بالظبط زي ما قعدنا بعد سيزون 1 كنا خايفين من عدم نجاح الجزء الثاني".

وتابعت قائلة: "الأطفال عندهم قصص دائمًا مهمة وقضايا يمكن تناولها وحاسة هيلاقوا برضو اللي يتعمل بيه جزء تالت من المسلسل".