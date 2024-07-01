نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد مساء اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو الجاري، مباراة قوية بين منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب سلوفينيا، وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره سلوفينيا، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب دوتش بانك بارك.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة سلوفينيا في اليورو

حراسة المرمى: ديجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديش.

خط الوسط: فيتينا - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا.

خط الهجوم: رافايل لياو - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد سلوفينيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة البرتغال ضد سلوفينيا عبر قناة beIN Sports Max 1HD.

معلق مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تعيين المعلق المميز حسن العيدروس للتعليق على أحداث مباراة الكاميرون البرتغال مع نظيره سلوفينيا، عبر قناة beIN Sports Max 1HD.