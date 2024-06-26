ماجد المهندس يطلق أحدث أعماله الغنائية.. تعرف عليها (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم ماجد المهندس أحدث أعماله الغنائية باسم «لو زعلان» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى المنصات الرقمية المختلفة ضمن الحملة الترويجية لفيلم «جوازة توكسيك» بطولة النجمة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم تمهيدًا لإطلاقه مطلع يوليو القادم بدور العرض السينمائية.

تفاصيل أغنية لو زعلان

أغنية «لو زعلان» من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ومن ألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وتسجيل صوت ماجد مهندس عمر صلاح وجيتار مصطفي نصر وطبلة أحمد عيادي وأكورديون وائل النجار وصولو كيبورد محمود شاهي وتسجيل ياسر انور استوديو 5 ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع حصري "ورنر ميوزك"

وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

كلمات أغنية لو زعلان

قولوله لو زعلان

البحر أهو مليان

يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصه جنان

قولوله دلعه ده زاد

غاوى ليه دلع عناد

فى دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد

يبعد على قد ما يقدر الف سلامه مش هسأل فيه

يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد فى اللى مكفيه

الباب مفتوح.. ع البحرى يروح وانا عمرى ما هجرى وراه

زمن الحنيه خلاص كده فات وانتهى وقفلنا عليه

الحلو لو عشمان

أجى احايله زى زمان

لأ مش ده العادى مش هفضل ادادى

ع الفاضى وع المليان

لو دلعى ليه قواه

يبقى الدلع ننساه

أصل انا علشان دلعته زمان

عجبه الحال واستحلاه



تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

فيلم «جوازة توكسيك» هو فيلم كوميدي جديد من بطولة النجمة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



