نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين عن مشاركته في ولاد رزق القاضية: تجربة كلها نجاح (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان آسر ياسين، عن تفاصيل مشاركته في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق القاضية»، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.

وقال الفنان آسر ياسين خلال حواره ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد:« تجربتي في ولاد رزق هايلة وهتكلل بالنجاح، الشغل مع طارق العريان حاجة مميزة، دي تاني مرة اشتغل معه بعد أسوار القمر».

وتابع: «لأول مرة اشتغل مع أحمد عز وعمرو يوسف ولكن سعيد بالشغل معاهم، كما علي صبحي عامل دور مميز وجاي بقوة، كمان أنا بحب التمثيل بالموتسكيلات بس اللي هقدر اعمله بالموتسكيلات أعمله واللي مش هقدر اعمله مش هعمله».

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أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

بوستر فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.