نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024.. لوكاكو يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب فرنسا؛ مساء اليوم الأحد الموافق 1 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفرنسي نظيره بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة فرنسا في اليورو

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي - فوت فايس - جان فيرتونجن - آرثر ثيت.

خط الوسط: إلياكيم مانغالا - أونانا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو - لوكاكاو - جيرمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد فرنسا في يورو 2024

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب بلجيكا مع نظيره المنتخب الفرنسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports Max 1HD، بصوت المعلق حسن العيدروس