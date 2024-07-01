نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في كأس أمم أوروبا 2024.. تعرف على موقف مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على تشكيل الديوك الذي سيبدأ به مباراة بلجيكا، مساء اليوم الأحد الموافق 1 يوليو، وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب فرنسا مع نظيره البلجيكي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في بطولة اليورو

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي.

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو.

خط الهجوم: برادلي باركولا - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وستنقل مباراة فرنسا ضد بلجيكا عبر قناة beIN Sports 1HD.