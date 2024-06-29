نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتحدث عن ليلة وردة غدا:' كانت تفرح لما أقولها أمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة أصالة عن الفنانة الراحلة وردة تزامنا مع حفل غدا الذي يقام تحت عنوان “ ليلة وردة” من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت أصالة:' كانت بتفرح لمّا ناديها أمّي وكانت بتحن عليي حنيّة أمّ كانت صديقه طفله فيها براءه مع الوقت عرفت إنها ماإلها مثيل لأنّه مع الوقت بنعرف قيمة الناس ومكانتهم الإنسانيه وورده كانت بهالحياة ورده بالطيبه بالكرم بالعطاء والبساطه ممتعه بتحس بالكل وحنونه وجودها بالنسبه إلي أمان وقدرت هالست العظيمه توهب إحساس الأمومه لكل حبايبها كبار كانوا أو صغار لأنها خلقت دنيي وكانت بالفعل ورده نادره عبيرها خالد باقي كالحياة "



أضافت:' تعلّقت بها وفيها اقتديت الرائعه الباقيه الطيّبه الحبيبه أُمّي بالفنّ والحياة ورده ليلتها ليست كأيّ ليله فهي ليلة العبير والعطر والذكريات الطيبه وماغلط اللي سمّاها ورده محبتنا إلها بتستحقها وهيي موجوده معنا حتى لو غابت لأنه الذكر الطيب مابيغيب والفن الخالد أصحابه معدودين وردتنا من أهله وأحبابه".