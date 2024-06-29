الفنان السوري وسام هلال: نفسي أغني مع ويجز وبحب أسمع تامر حسني.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان السوري وسام هلال، أن التمثيل ليس أمرا سهلًا، كما أن وقفة الفيديو كليب تختلف تمامًا عن وقفة الدراما أو المسرح.

وسام هلال

وقال الفنان السوري وسام هلال خلال حواره ببرنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد:«مرة كنا بنعمل كاستينج لمسلسل مصري مشهور، ومن زيادة التوتر فشلت في الكاستينح، الوقوف قدام كاميرا التلفزيون لها رهبة فظيعة».

وتابع: «أنا بحب الأكل المصري بصورة مجنونة، بحب الممبار وورق العنب والطعمية والبسطرمة».

وسام هلال

وأكمل: «مصر تغيرت كتير الفترة الأخيرة وشهدت تغير في البنية التحتية والمباني والنوادي أمر مميز، كمان أنا موجود هنا في مصر مفيش فرق في التعامل خالص بحس أنه في بلدي».

وسام هلال: نفسي أغني مع ويجز وبحب أسمع تامر حسني

وأردف وسام هلال: «نفسي أشارك وأغني مع ويجز، وبحب أسمع تامر حسني، كل شخص ناجح اليوم على الساحة الفنية لديه ميزة ويقدم شيء مميز، واليوم في إنتاج ضخم وفلوس كتير بتتحط في العمل وممكن المشروع يفشل».

وسام هلال

تامر حسني