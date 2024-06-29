اليوم.. محمد رمضان يحيي أحدث حفلاته الغنائية في مهرجان موازين بالمغرب (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم السبت الموافق 29 يونيو، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج "رمضان" عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، للحفل من خلال نشره صورة البوستر الرسمي له، وعلق عليه قائلًا:" ثقة في الله أقوى حفلة في موازين ببلدي الثاني المغرب مدينة الرباط برعاية جلالة الملك محمد السادس بارك الله في صحته وعمره".

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هو طرحه أغنية "مفيش كدة"، في موسم عيد الأضحى 2024، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

يشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.