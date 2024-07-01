ليبرمان: الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء «سقطة أخلاقية ومهنية»

جدة - نرمين السيد - أفيجدور ليبرمان

أعرب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، عن معارضته الشديدة لقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، واعتبر الأمر "سقطة أخلاقية وأمنية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة وعشرات الفلسطينيين الآخرين إهمال أمني". كما دعا بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى منع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك، من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة"، على حد وصفه.

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