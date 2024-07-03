نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد لأوائل الثانوية العامة: فخورون بكم.. ونراهن عليكم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة ملهمة وهدية خاصة لأوائل الثانوية العامة المتفوقين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر بهم وتراهن على مستقبلهم.

وقال سموه في رسالة التكريم التي وُجهت إلى الطلبة الأوائل: «نبارك لك تفوقك، ونبارك لأسرتك فرحتهم بإنجازك، ونبارك لوطنك تخرجك الذي سيضيف لبنة جديدة في مسيرة النمو والازدهار في دولتنا الحبيبة». وقد تلقى أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024 هذه الهدية من صاحب السمو نائب رئيس الدولة، “رعاه الله”، بمشاعر من الفخر والفرحة.

وعبرت الطالبة ندى سليمان المازمي، الحاصلة على المركز الأول في المسار المتقدم – التكنولوجيا التطبيقية، عن شعورها العميق بالامتنان، قائلة: «شعوري لا يوصف، نحمد الله على نعمة الإمارات التي وفرت لنا كل شيء». وتوجهت الطالبة علياء حسن درويش، الحاصلة على المركز الأول في المسار العام – التعليم الحكومي، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذه المكرمة الرائعة.

كما أهدى الطالب مايد راشد الحمودي، الحاصل على المركز الأول في مسار العلوم المتقدمة – التكنولوجيا التطبيقية، تميزه وتميز زملائه للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الطالب ورد عمر محمود، الحاصل على المركز الأول في المسار العام – التعليم الخاص، عن شكره العميق لدعم القيادة الرشيدة لمسيرة العلم والمعرفة.

وعبّر الطالب عبد الله مخيمر، الحاصل على المركز الأول في المسار المتقدم – التعليم الحكومي، عن فرحته وفخره بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكدت الطالبة مريم عبيد الزعابي، الحاصلة على المركز الأول في مسار النخبة – التعليم الحكومي، أن فرحتها لا توصف بمكرمة سموه. وكان مجلس التعليم والموارد البشرية قد اعتمد، أمس، نتائج نهاية العام الدراسي 2023 – 2024.