عاجل.. «النواب» يحدد الإثنين المقبل موعدا لجلسة بيان الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر برلماني أن مجلس النواب حدد الإثنين المقبل موعدا لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والقانون.





جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته إكسترا نيوز. ويؤدي وزراء الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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