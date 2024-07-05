أبرز إنجازات التحالف الوطني لدعم المصريين «إنفوجراف»

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي
ويستعرض "دوت الخليج" أبرز إنجازات التحالف الوطني لدعم المصريين، في الإنفوجراف التالي:
دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توزيع ملايين السلال الغذائية، وتقديم كسوة الشتاء للأيتام والأسر المعوزة، ومساعدة الأسر في المناطق النائية بمشاريع تنموية.
كما قدم الدعم للشباب من خلال تمكينهم من خلال مشاريع لريادة الأعمال، وتوفير فرص تدريب وتأهيل مهني،
ودعم مشروعات الشباب الزراعية والصناعية.
وقدم أيضًا الدعم للمرأة من خلال تمكينها اقتصاديًا من خلال مشاريع مُدرة للدخل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة المعيلة، ورفع الوعي بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وإنشاء مراكز تأهيلية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
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