التحالف الوطني.. مؤسسة الجارحي تنظم ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني التنموي
وذلك بقاعة التدريب الرئيسية بمركز الأهرام للتنمية والتدريب بمحافظة الفيوم، وبمشاركة نحو 42 موظفًا من العاملين بالمؤسسة، وحاضر بالورشة نخبة من خبراء الإدارة العامة والتنمية.
وتضمنت الورشة مجموعة من النقاشات التفاعلية حول واقع وطبيعة العمل الأهلي والتنموي بمحافظة الفيوم وخريطة مشروعات وبرامج وأعمال مؤسسة الجارحي خلال الفترات الماضية والمقبلة، وركزت محاور الورشة على تنمية قدرات قيادات المؤسسة والعاملين بها على قواعد ومهارات تصميم وتخطيط وكتابة وتنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية، وشهدت فعاليات الورشة تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للتطوير المؤسسي وضمان التميز التشغيلي واستدامة الأعمال من خلال لتنمية وبناء قدرات القيادات والعاملين بالمؤسسة، واستكمالًا لسلسلة البرامج التدريبية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة للعاملين بها لتعزيز قدراتهم لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية وخطط عمل التحالف الوطني.
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