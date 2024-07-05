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التحالف الوطني.. مؤسسة الجارحي تنظم ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها

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محمد إبراهيم 2024-07-05 19:28 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني التنموي

نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها، حول الإدارة الاحترافية للمشروعات والبرامج.

وذلك بقاعة التدريب الرئيسية بمركز الأهرام للتنمية والتدريب بمحافظة الفيوم، وبمشاركة نحو 42 موظفًا من العاملين بالمؤسسة، وحاضر بالورشة نخبة من خبراء الإدارة العامة والتنمية.

مؤسسة الجارحي تنظم ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها

وتضمنت الورشة مجموعة من النقاشات التفاعلية حول واقع وطبيعة العمل والتنموي بمحافظة الفيوم وخريطة مشروعات وبرامج وأعمال مؤسسة الجارحي خلال الفترات الماضية والمقبلة، وركزت محاور الورشة على تنمية قدرات قيادات المؤسسة والعاملين بها على قواعد ومهارات تصميم وتخطيط وكتابة وتنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية، وشهدت فعاليات الورشة تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب.

مؤسسة الجارحي تنظم ورشة عمل تدريبية للقيادات والعاملين بها

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للتطوير المؤسسي وضمان التميز التشغيلي واستدامة الأعمال من خلال لتنمية وبناء قدرات القيادات والعاملين بالمؤسسة، واستكمالًا لسلسلة البرامج التدريبية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة للعاملين بها لتعزيز قدراتهم لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية وخطط عمل التحالف الوطني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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