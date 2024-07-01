الصحة والتعليم والصناعة.. مطالب الأحزاب من الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى

طالبت عدة أحزاب، الحكومة الجديدة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، بتنفيذ مجموعة من المطالب، ووضعها أولوية، في بداية عملها.





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