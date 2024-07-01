ترقب واسع لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - يترقب الشارع المصري، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيلة الحكومة الجديدة، خلفا للحكومة السابقة، التي قدمت استقالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ومن المتوقع أن يعلن مدبولي التشكيل الجديد للحكومة، خلال ساعات، المطالبة بأن تكون استثنائية لحل جميع الملفات الشائكة وأبرزها ملف أسعار السلع. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تضم الحكومة الجديدة، كفاءات وخبرات وقدرات متميزة، وتحافظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات، وتضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وتواصل جهود تطوير المشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، وتواصل الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص، وتبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وتجري تطويرا شاملا للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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