سلمى أبو ضيف تكشف عن موعد زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف،خلال تصريحات تلفزيونية لها عن سبب تأجيل حفل زفافها، وذلك بعدما عقدت قرانها خلال الأيام الماضية، وسط حضور عدد كبير من الوسط الفني، وقالت:" قصة حبنا بدأت لما كنا في دبي، وكل حاجة حصلت صدفة، وبنحب بعض".



وأكدت سلمى أبو ضيف على أنها تحتفل بزفافها خلال العام المقبل، بسبب انشغالهما، مُضيفة: "حفل الزفاف هنعمله السنة الجاية لأن أنا وهو مشغولين الفترة دي، وكتبنا كتابنا عشان كنا عايزين نفرح ومأزمناش الدنيا".



آخر أعمال سلمى أبو ضيف الدرامية

يذكر أن سلمى أبو ضيف، شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين بجانبها ومن بينهم ليلى أحمد زاهر، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وتناول العمل العديد من القضايا التي تخص التيك توك.



وكان آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل إلا للطلاق، وهو بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف السينمائية

وعلى مستوى السينمائي، عُرض لـ سلمى أبو ضيف مؤخرًا فيلم ليه تعيشها لوحدك، بطولة شريف منير وخالد الصاوي، وآخرون من النجوم.