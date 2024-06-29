خالد النبوي يكشف كواليس تجربته في فيلم أهل الكهف

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان خالد النبوي تفاصيل دوره في فيلم أهل الكهف، مشيرً إلى أن تنفيذ المعارك تم من خلال عدد كبير من خبراء المعارك الأجانب.

بوستر فيلم أهل الكهف

خالد النبوي عن كواليس فيلم أهل الكهف: كان بيننا وبين بعضنا البعض تعاون كممثلين

وقال خالد النبوي خلال تصريحات لبرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان إن طاقم العمل شهد تنوعا بين بريطانيين ومصريين، الأمر الذي ساهم على خروج الفيلم بهذه الروعة.

واختتم قائلا: كان هناك تعاونا بيننا وبين بعضنا البعض كممثلين؛ وهذا عاد بالإيجاب على العمل كله.

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أبطال فيلم أهل الكهف

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

بوستر فيلم أهل الكهف



أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"



وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف، وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش،

والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.