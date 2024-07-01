نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في "ولاد رزق" و"شقو".. محمد ممدوح يشارك بـ 3 أفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد ممدوح، حالة من النشاط الفني المكثف وخاصًة على المستوى السينمائي، إذ يستأنف محمد ممدوح التحضير لعدد من الأفلام السينمائية والتي تبلغ ثلاثة أعمال جديدة دفعة واحدة، ومن المقرر أن يتم عرض تلك الأعمال ضمن أفلام موسم صيف 2024.

فيلم إكس مراتي

وانتهى محمد ممدوح من تصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل عنوان "إكس مراتي" وهو من بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لأمينة خليل، والذي يعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

والفيلم من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إنتاج أحمد يوسف وبوليت بروف وسينرجي، وإخراج معتز التوني.

مشاركة محمد ممدوح في فيلم "هيروشيما"

كما يعكف محمد ممدوح على استئناف تصوير الفيلم الذي يحمل عنوان "هيروشيما"، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل التي تقوم بدور البطولة النسائية، وبجانبها الفنانة روبي.

ويواصل صناع فيلم "هيروشيما" تحت إشراف المخرج خالد مرعي والمؤلف أيمن بهجت قمر خلال الفترة الحالية على جلسات عمل مكثفة للتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، بجانب محمد ممدوح وغادة عادل، ومعاينة أماكن التصوير لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليطرح خلال موسم الصيف.

فيلم روكي الغلابة

ويستأنف محمد ممدوح تصوير مشاهده في فيلم "روكي الغلابة" أمام الفنانة دنيا سمير غانم، وتحت إشراف المخرج أحمد الجندي، استعدادًا لعرضه في الفترة المقبلة ضمن الموسم الصيفي 2024.

ويتبقى لفريق عمل الفيلم عدد قليل من المشاهد، ليبدأ أحمد الجندي بعدها إجراء عمليات المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرض الفيلم ضمن موسم الصيف الحالي، ويعد ذلك عودة لـ دنيا سمير غانم إلى السينما، بعد غياب عامين، منذ آخر أعمالها تسليم أهالي.

وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة حول شابة تعمل حارسة شخصية، وتتولى تأمين أحد رجال الأعمال الكبار "محمد ممدوح"، ويتعرض الثنائي سويًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.