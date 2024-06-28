رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل.. فما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف، خلال الساعات القليلة الماضية تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب أزمة الفيلم المفبرك المنسوب إليها "شهوة جسد" حيث روَّج أحد الأشخاص المجهولين لمقطع فيديو على أنه فيلم جديد لها.





انتشار فيديو مفبرك لرانيا يوسف

وتصدرت صورة رانيا يوسف الفيديو، حيث بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتلقى بعدها الفنانة رسائل من المقربين يخبرونها بما حدث.





واتجهت على الفور رانيا يوسف إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحررت محضرا بالواقعة، وسلمت المسؤولين رابط الفيديو الموجود عبر يوتيوب للتعامل معه والوصول إلى صاحب تلك القناة للتحقيق معه، ولم تكتف بذلك بل توجهت أيضا بشكوى رسمية إلى نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، حتى تتبني النقابة تلك الأزمة ومتابعتها ومحاسبة الشخص الذي فعل ذلك.





أحدث أعمال رانيا يوسف

وتواصل رانيا يوسف خلال هذه الفترة تصوير دورها في مسلسل "سيما ماجي"، مع الفنانة حورية فرغلي وكمال أبو رية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، إخراج تامر السعدني.





آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بقيتا اتنين"

شارك في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

أحداث مسلسل "بقينا اتنين"

تدور أحداث المسلسل حول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها، في إطار كوميدي درامي.