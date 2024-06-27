نشكركم على متابعتكم خبر غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكولومبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إنشاء مجلس الأعمال الكولومبي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وكولومبيا.

وبحسب “وام”، وفق بيان صحفي صادر عن غرف دبي اليوم، شهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكولومبي، تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وكولومبيا.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجالس الأعمال توفر منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتلعب دوراً محورياً في تطوير الشراكات المثمرة لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

وتغطي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتلعب دوراً حيوياً في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.

وتعمل غرفة تجارة دبي على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها، وذلك في إطار جهودها لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.