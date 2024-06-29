نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان.. تحويلة مرورية على امتداد شارع الشيخ زايد في عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 يونيو 2024 09:59 مساءً - متابعة سماح اسماعيل نوهت شرطة عجمان، مستخدمي شارع الشيخ زايد بإمارة عجمان، إلى أنه تم افتتاح تحويلة مرورية رئيسية على امتداد الشارع ابتداءً من اليوم، وذلك بهدف إجراء أعمال تطوير للشارع. ودعت شرطة عجمان، مستخدمي الشارع إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والسرعة المحددة لضمان انسيابية حركة السير ووصولهم لوجهاتهم المنشودة بسلام وأمان





