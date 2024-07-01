نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد مباركاً لأوائل الثانوية العامة: في طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

في رسالة من الإيجابية والتفاؤل، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، لأوائل الثانوية العامة في دولة الإمارات، معبراً عن فخره واعتزازه بتفوقهم اللافت.

وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أعرب سموه عن تهنئته لأبناء وبنات الوطن الذين حققوا التفوق في الامتحانات النهائية، مشيداً بجهودهم وإنجازاتهم العظيمة. ولم يكتف سموه بتهنئة الطلاب فقط، بل شملت تهانيه أيضاً لأولياء أمورهم ومعلميهم الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح الباهر.

وفيما أشاد سموه بالجهود الكبيرة للجهاز التعليمي في الدولة، أكد على أن النجاح في المدارس الإماراتية يمثل بداية مشرقة لمستقبل الوطن، معرباً عن ثقته الكبيرة في أن هؤلاء الطلاب الناجحين سيكونون الكوادر الوطنية البارزة في المستقبل.

وختم سموه رسالته بأمنياته للجميع بإجازة سعيدة، معرباً عن تفاؤله الكبير بأن النجاح في ميدان التعليم يمهد الطريق أمام مزيد من التنمية والتطور في جميع مجالات الحياة الوطنية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لدولة الإمارات العربية المتحدة.