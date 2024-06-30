نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح ينشر صورا من حفله أمس بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان مدحت صالح صور من حفله أمس بدار الاوبرا من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق مدحت صالح قائلا:' من حفل ٢٩ يونيو بدار الاوبرا

ويذكر أن النجم مدحت صالح قدم تتر مسلسل "راجعين يا هوى" العام الماضى وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفي سياق آخر، طرح مدحت صالح، مؤخرًا أغنية شهم “ابن شهم”، وهي من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش