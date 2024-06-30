نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة: هناك تفاصيل حدثت في غرف الـ VAR لا بد وأن تخرج للرأي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر جهاد جريشة، الخبير التحكيمي عن حزنه الشديد بالأخطاء التحكيمية التي تحدث مؤخرًا في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن هناك أحداث لا بد وأن تخرج للرأي العام.

وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "ليس لدينا أي كلام في الدوري إلا على التحكيم، ووصلنا لوضع صعب".

وتابع: "هدف الاتحاد السكندري في مرمى الداخلية صحيح 100%، وليس هناك أي شك في تلك اللقطة، والحكم كان واقف في مكان صحيح".

وأكمل: "أوجه نداء لرابطة الأندية بالخروج والاعتذار لنادي الاتحاد السكندري، ويجب على الحكام أن يتحدثوا ويكشفوا ما دار في غرفة تقنية الفيديو.

وأتم: "هناك تفاصيل حدثت لا بد وأن تخرج للرأي العام، وبالنظر هدف الاتحاد صحيح ولكن حدث لعب في التقنية، وتلك اللقطة لا تحتاج لـ خطوط".

وأردف: "من الممكن أن يكون الشرط الجزائي هو العائق في استمرا بيريرا حتى الأن ولكن أمره منتهي، وأعتقد أنه سيغادر نهاية الموسم".