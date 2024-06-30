جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.





وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ معتدلة وارتفاع الموج من 5ر1 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36 25 العاصمة الادارية 36 25 6 أكتوبر 36 25 بنها 35 24 دمنهور 34 22 وادي النطرون 35 24 كفر الشيخ 34 24 المنصورة 35 24 الزقازيق 35 24 شبين الكوم 36 24 طنطا 35 22 دمياط 32 24

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 30 يونيو 2024 ودرجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.