بايدن بعد منح الحصانة لـ ترامب: قرار المحكمة العليا يقوض سياسة القانون

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة العليا بمنح حصانة قضائية لـ المرشح في الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب، يجعل من غير المتوقع أن يتم صدور حكم قضائي ضد ترامب في قضية اقتحام الكابيتول 2021.





وأضاف بايدن، خلال كلمة له عقب صدور الحكم، أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: "لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة، وقرار المحكمة العليا بمنح حصانة قضائية لترامب يقوِّض سيادة القانون في الولايات المتحدة".

وشدد على أن منافسه دونالد ترامب تبنى مبادئ العنف من أجل الاستمرار في السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقللت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعادة قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وترى المحكمة العليا الأمريكية، أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.