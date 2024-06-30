نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري: لن نكون ضحية الخلافات في لجنة الحكام.. وما يحدث في الدوري كارثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن حزنه الشديد بسبب الأخطاء التي تعرض لها زعيم الثغر في مباراته أمام الداخلية في الدوري.

وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الاتحاد خسر الكثير، ولن نكون ضحية الخلافات التي حدثت في لجنة التحكيم".

وأضاف: "العدالة أصبحت غائبة، ولا يوجد مباراة دون مشاكل، واحنا في أخر الموسم، والنقطة تفرق مع الجميع.

وأردف: "الهدف الذي تم إلغاوه كان في الدقيقة الـ 11 وكان هيفرق كتير معانا، والتحكيم تسبب في حالة إحباط للجماهير بطريقة كبيرة".

وأتم: " محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد في قمة غضبة، واللاعيبة كانت في كامل تركيزها حتى حالة الطرد، ولكن ما حدث كان كارثة تحيكيمة".

واختتم: "سيكون هناك اجتماع لمجلس الأدارة وسنصعد الأمر، وسيكون لنا موقف تاني ولازم كل الناس تعرف موقفنا".