نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر ينتقد أحوال الكرة: بقينا عالم تالت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق السعيد نجم الزمالك والاهلي السابق أنه كان يدرب في فترات سابقة نادي الوحدة الاماراتي وتحديدا فريق الرديف وابتعاده عن مصر يمكن هو السبب في عدم تواجده حاليا في التدريب.

تصريحات طارق السعيد

واضاف طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية: أوضاع الكرة المصرية حاليا خلتنا دول عالم تالت ومحمد صلاح اللي عامل لينا وضع في الخارج".

وواصل، ان الزمالك هيحقق المطالب ولكنه سيحقق فيما بعد هذه المطالب وللاسف بقينا بنتكلم عن الاخطاء والازمات أكثر من الفنيات، مؤكدا ان الجمهور كان يمني نفسه بإستمرار موقف الادارة وموقفه اليوم يدل علي حزنه.

واختتم تصريحاته، ان المنافسة ستكون محصورة بين الاهلي وبيراميدز، وإنه كان يتمني خوض المؤجلات كلها وتكون هناك عدالة بين الاندية.